أكدت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أن القدرات الدفاعية والصاروخية والطائرات المسيّرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل خطًا أحمر للأمن القومي، وبالتالي "ليست ولن تكون محل تفاوض".

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد سيد مجيد ابن الرضا، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب لقائه أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم (الأربعاء الأول من تموز/يوليو 2026)، إنه استعرض خلال اللقاء أبعاد وإنجازات وخصائص "حرب رمضان"، مؤكدًا أن القوة الدفاعية الإيرانية تشكل ركيزة أساسية في حماية الأمن الوطني.

وقال ابن الرضا: "إن إيران ماضية في تعزيز قدراتها الدفاعية والصاروخية والمسيّرات، مشيرًا إلى أن تطوير هذه القدرات سيستمر بالاعتماد على الإمكانات والطاقات الوطنية المحلية".

وأکد ابن الرضا أن القدرات الدفاعية والصاروخية والطائرات المسيّرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل خطًا أحمر للأمن القومي، مشددًا على أنها ليست ولن تكون محل تفاوض.

الكلمات المفتاحية