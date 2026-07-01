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إيران

مسؤولون وقادة من 40 دولة يحضرون مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد للثورة الاسلامية
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إيران

مسؤولون وقادة من 40 دولة يحضرون مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد للثورة الاسلامية

2026-07-01 13:09
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أعلن المتحدث باسم مراسم الوداع وتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي خامنئي (رض) إيمان عطار زاده، أن "قادة ومسؤولين رسميين من نحو 40 دولة سيشاركون في هذه المراسم، وسيحضرون لتأدية الواجب تجاه المقام الرفيع للقائد الشهيد".

وأشار عطار زاده، في إحاطة له اليوم الأول من تموز/يوليو 2026 إلى مشاركة الشخصيات ورؤساء الدول الأجنبية في مراسم تشييع جثمان الإمام الشهيد (رض)، قائلًا: "في مراسم الوداع والتشييع، بالإضافة إلى المشاركة الجماهيرية الشعبية الواسعة، سيكون هناك حضور للشخصيات السياسية والثقافية والعلمية والدينية والأكاديمية والنخب من شتى أنحاء العالم، لتأدية الاحترام للجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد في طهران".

وأضاف: "كما سيشارك قادة ووفود رسمية من كبار المسؤولين من نحو 40 دولة في هذه المراسم، وسيحضرون لتأدية الواجب تجاه المقام الرفيع للقائد الشهيد".

ولفت عطار زاده إلى أن التفاصيل المتعلقة بمستوى الوفود المُرسلة، والدول المشاركة، وأسماء الشخصيات الحاضرة، سيتم الإعلان عنها قريباً من قبل مسؤولي وزارة الخارجية.

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الجمهورية الاسلامية في إيران تشييع إمام المستضعفين
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