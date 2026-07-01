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طقس لبنان قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلًا وانخفاضها جبلًا وداخلًا
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لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلًا وانخفاضها جبلًا وداخلًا

2026-07-01 13:13
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانًا.

الحال العامة
طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيًا في المناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى يوم الجمعة حيث تنخفض وتعود الى معدلاتها.
معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وزحلة بين 18و 34 درجة.

الطقس المتوقع 
- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر أحيانًا، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة، وتنشط الرياح شمالًا. 
- الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانًا.
- الجمعة: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما تنخفض بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية فتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانًا.
- الحرارة على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 29 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج أحيانًا، حرارة سطح الماء : 26 درجة. 
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
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