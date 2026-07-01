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فورين بوليسي: مسيرات حزب الله تربك الجيش
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فورين بوليسي: مسيرات حزب الله تربك الجيش "الإسرائيلي" وتعجزه

2026-07-01 14:07
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نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرًا أكدت فيه أن مُسيّرات الألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله في التصدي للعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان "تسبب بحالة إرباك لدى الجيش "الإسرائيلي"، بينما يبحث عن حل فاعل لهذه المسألة".

ونقلت المجلة عن مسؤول عسكري صهيوني أن "هذه المُسيّرات هي بمثابة "منجم ذهب" للحزب، إذ إنها رخيصة الثمن وتشغيلها ليس صعبًا، بينما تمثل تهديدًا قاتلًا". كما نقلت عن هذا المصدر أن الطرف الآخر (أي الكيان الصهيوني) لم يجد حتى الآن حلًا لهذا الموضوع.

كذلك نقلت المجلة عن ساريت زيهافي وهي رئيسة ومؤسسة مركز Alma (وهو مركز دراسات صهيوني معروف)، تخوفها مما قد يحدث في حال عدم إيقاف "إعادة تأهيل" حزب الله، وأن مُسيّرات الألياف الضوئية تأتي في هذا السياق. وأضافت أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وكون المُسيّرات تشكل تهديدًا حقيقيًا، قام بتشكيل فريق من الخبراء من أجل معالجة الموضوع، وتعهد بمنح الجيش "الإسرائيلي" ميزانية مفتوحة لهذا الغرض.

غير أن المجلة عادت وشددت على أن لا حلول سهلة، مشيرة إلى أن تكلفة هذه المُسيّرات تتراوح ما بين 300 و400 دولار. كما نقلت عن روبرت تولاست  وهو باحث في معهد الخدمات المتحدة الملكي (معهد بريطاني معروف مختص بالدفاع والأمن)، أن مُسيّرات الألياف الضوئية توفر مشاهد مصورة عالية الجودة. كما نقلت عنه أن هذه المُسيّرات هي خفيفة الوزن وسهلة التنقل، بحيث يمكن وضع عدد منها في داخل السيارة دون الحاجة حتى إلى شاحنة صغيرة، ما يجعلها سلاح ممتاز لخوض حرب العصابات. كذلك نقلت عنه تشديده على أهمية هذا السلاح في نصب الكمائن، وذلك كون المُسيّرات تستطيع أن تحلق على علو منخفض جدًا دون أن تفقد الإشارة، وتصل إلى الخصم بشكل مفاجئ.

هذا ونقلت المجلة عن زيهافي، أن اختراق عدد صغير من هذه المُسيّرات للدفاعات "الإسرائيلية" هو كاف لخلق مشكلة حقيقية لـ"الإسرائيليين" الذين يتواجدون على خط النار. كما نقلت عنها أنه يجب إيجاد حل استراتيجي يمنع حزب الله من إعادة بناء قوته، ومواصلة الضغط العسكري عليه من قبل "إسرائيل"، فضلًا عن ضغوط سياسية ومالية من قبل الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي.

كذلك نقلت المجلة عن الصحفي نيكولاس بلانفورد أن "من أكبر المفاجآت هو عدم جهوزية "إسرائيل" لسيناريو لجوء حزب الله إلى هذا السلاح".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله العدوان الصهيوني
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