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لبنان

حزب الله وأهالي بعلبك يشيّعون الشهيد المجاهد علي الرضا الهبش إلى مثواه الأخير
لبنان

حزب الله وأهالي بعلبك يشيّعون الشهيد المجاهد علي الرضا الهبش إلى مثواه الأخير

2026-07-01 16:07
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شيّع حزب الله وأهالي بعلبك والقرى المجاورة الشهيد المجاهد علي الرضا الهبش في موكب حاشد انطلق في مدينة بعلبك، بمشاركة واسعة من الفعاليات الرسمية والشعبية.

وحضر مراسم التشييع يوسف اليحفوفي، ورئيس بلدية بعلبك أحمد الطفيلي، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية وعلمائية، وعوائل الشهداء والجرحى، وحشد من أبناء المدينة والمنطقة.

واستُهلّت مراسم التشييع بمراسم تكريمية خاصة بالشهيد، أدّى خلالها ثلة من المجاهدين قسم البيعة والوفاء على المضي في الطريق الذي سار عليه الشهداء، والثبات على نهج المقاومة حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها.

وعقب إقامة الصلاة على الجثمان الطاهر، انطلق موكب التشييع على وقع هتافات التلبية وشعارات "هيهات منا الذلة"، في مشهد جسّد معاني الوفاء والتمسك بخيار المقاومة.

وتقدّم المسيرة حملة صور القادة، تلتهم الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي، قبل أن يواصل المشيّعون مسيرهم باتجاه جبانة الشهداء في مدينة بعلبك، حيث ووري الشهيد في الثرى إلى جانب كوكبة من رفاقه الشهداء الذين سبقوه على طريق العزة والكرامة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية بعلبك
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