شيّعت حركة الجهاد الإسلامي وأهالي مخيمي نهر البارد والبداوي والمناطق المجاورة، جثمان الشهيد المجاهد حسن أبو ناصر من كتيبة الشهيد محمود المجذوب التابعة لسرايا القدس، والذي ارتقى خلال مشاركته في التصدي للعدوان الصهيوني على لبنان في الجنوب.

وتقدم موكب التشييع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، ومسؤولو الفصائل الفلسطينية، ووفد من لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف، إضافة إلى الفرق الكشفية، وحشود شعبية واسعة رفعت أعلام فلسطين ورايات فصائل المقاومة في فلسطين وحزب الله، وصور الشهيد أبو ناصر.

وأُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر في مسجد القدس داخل المخيم، قبل أن ينطلق موكب التشييع في شوارع المخيم باتجاه الجبانة القديمة، وسط نثر الأرز والورد، وترديد الأناشيد الوطنية والثورية الداعمة للمقاومة والكفاح المسلح.

وفي ختام التشييع، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محفوظ منور الاعتزاز باستشهاد الشاب حسن أبو ناصر الذي ارتقى في الجنوب قرب الحدود مع فلسطين المحتلة إلى جانب مقاومين من حزب الله، مشيرًا إلى أنهم نالوا "أعظم منزلة وهي الشهادة في سبيل الله" في معركة الدفاع عن عزة وكرامة الأمة العربية والإسلامية، وتجسيد لوحدة الموقف النضالي بين الشعبين اللبناني والفلسطيني في مواجهة العدو المشترك.

ورأى أن النصر آتٍ عاجلًا أم آجلًا بفضل دماء الشهداء التي سالت في جنوب لبنان وقطاع غزة وسائر ميادين المواجهة، معتبرًا أن هذه التضحيات أسهمت في كبح العدوان "الإسرائيلي" المدعوم أميركيًا، والذي يسعى لفرض سيطرته على الأراضي العربية ضمن مشروع توسعي.

وشدد كذلك، على أن المقاومة تبقى السبيل الوحيد لحماية الأوطان من الاعتداءات، مؤكدًا أن صمود المقاومين في الميدان يعكس قوة إرادتهم رغم تفوق العدو وداعميه، وأن الثبات على هذا النهج يمثل الركيزة الأساسية لنصرة القضايا العادلة في مواجهة المشاريع الاستعمارية.

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