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عين على العدو

لواء احتياط في جيش الاحتلال يقرّ بتأخر بناء القوة العسكرية في مواجهة إيران
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عين على العدو

لواء احتياط في جيش الاحتلال يقرّ بتأخر بناء القوة العسكرية في مواجهة إيران

2026-07-01 20:25
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في اعتراف جديد بحجم الإخفاقات التي تواجه جيش الاحتلال، كشفت تصريحات صادرة عن مسؤولين في الكيان الصهيوني عن تنامي المخاوف من تأخر عملية بناء القوة العسكرية في مواجهة إيران، في اعتراف يعكس حجم التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" بعد أشهر من الاستنزاف على أكثر من جبهة.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام العدو بأن المدير العام لوزارة الحرب؛ اللواء احتياط في جيش الاحتلال أمير برعام، قال "إن عملية بناء القوة العسكرية تعاني من تأخر خطير في مواجهة إيران"، لذلك دعا إلى إقرار زيادة بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار تقريبًا) في الموازنة الأساسية لوزارة الحرب، بهدف تسريع عملية بناء قدرات الجيش "الإسرائيلي".

وبحسب قوله، فإن هذه الأموال مطلوبة لتوفير صواريخ الاعتراض، والذخائر الهجومية، وتعزيز القدرات الاستخباراتية، وإعادة تأهيل المنظومات التي تعرضت للاستنزاف، وضمان استمرارية الأداء التشغيلي.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني جيش الاحتلال الاسرائيلي
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