أكّدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس أنّ "مصادقة "الكنيست" الصهيوني، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون منع وتقييد رفع الآذان في المساجد في القدس والداخل الفلسطيني المحتل، هي تَعَدٍ سافر على حرية العبادة، وتصعيد جديد في الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدّساته"، مشدّدةً على أنّ مشروع القانون الصهيوني هو "انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وصَوْن دُور العبادة".

وأشارت حماس، في بيان، الأربعاء 1 تموز/يوليو 22026، إلى أنّ "إصرار العدو الصهيوني المجرم على سنّ تشريعات عنصرية تستهدف كل ما هو عربي وإسلامي، يكشف عن حجم التطرُّف الذي يحكم سياساته، ويؤكّد مضيّه في مخططات التهويد الرامية إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني".

أضافت: "إصرار العدو هذا استهدافٌ للمسجد الأقصى المبارك وسائر المقدّسات الإسلامية، ومحاولةٌ لفرض وقائع باطلة تمسّ بحرية العبادة وعِمارته والرباط فيه، في تحدٍّ سافر لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

وفيما أكّدت أنّ "الآذان سيبقى شعارًا خالدًا للإسلام وجزءًا أصيلًا من هوية فلسطين والقدس"، جزمت الحركة بأنّ "قوانين الاحتلال وإجراءاته القمعية لن تفلح في إسكات صوت المساجد أو طمس معالمها الدينية والحضارية"، جازمةً أيضًا بأنّ "سياسات التهويد لن تنجح في تغيير هوية هذه الأرض أو تزوير تاريخها"، ومشيرةً إلى أنّ "حكومة الاحتلال الفاشية لن تجني من هذه السياسات والقرارات إلّا مزيدًا من الفشل والخيبة".

ودعت حماس الفلسطينيين والأمتَيْن العربية والإسلامية والمؤسسات الدينية والحقوقية إلى "توحيد الجهود وتصعيد الحراك دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدّسات الإسلامية ودعم صمود الفلسطينيين في القدس وإسناد عِمارة الأقصى والرباط فيه، والتصدّي لكل محاولات الاحتلال الرامية إلى المساس بحرية العبادة، والعمل على فضح سياساته العنصرية وانتهاكاته المتواصلة في مختلف المحافل الدولية".





الكلمات المفتاحية