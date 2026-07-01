أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، عن أنّ "القوات الجوية والبحرية في حال تأهّب قصوى"، عشيّة التشييع المرتقَب لجثمان آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)، بدءًا من الجمعة 3 تموز/يوليو 2026.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن العميد أكرمي نيا قوله، الأربعاء 1 تموز/يوليو 2026: "تتولّى قوات الدفاع الجوي، في إطار مهمتها الأساسية مسؤولية مراقبة وحماية سماء البلاد والتحكُّم في الحركة الجوية لضمان أمن المجال الجوي للبلاد بشكل كامل، نظرًا إلى وجود مسؤولين رفِيعي المستوى وشخصيات دينية وسياسية من مختلف الدول" خلال مراسم التشييع.

وفيما يتعلّق بالدعم الجوي أثناء المراسم، أكّد العميد أكرمي نيا أنّ "وحدات المروحيات التابعة للجيش في حال تأهّب قصوى لتقديم خدمات الطوارئ والخدمات الطبية بالتنسيق الكامل مع "منظمة الإنقاذ والإغاثة والهلال الأحمر" الإيرانية.

ولفت الانتباه إلى أنّ "الجيش أنشأ 4 مراكز للخدمات الاجتماعية في مواقع استراتيجية في العاصمة طهران وضواحيها، ستبدأ عملياتها من الغد".

أضاف: "تمَّ حشد أكثر من 10 مستشفيات وعيادات عسكرية في طهران ومدينة مشهد المقدّسة لتقديم الخدمات الطبية والصحية. كما قامت "جامعة العلوم الطبية" التابعة للجيش ودائرة الصحة العسكرية بنشر مستشفيات ميدانية مجهَّزة تجهيزًا كاملًا داخل مصلى طهران وفي مواقع رئيسية في المدينة لتقديم الخدمات الطبية للزوار في أسرع وقت ممكن".



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