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إيران

إيران

بالفيديو |مشاهد توثق حزن الإيرانيين عقب استهداف الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)

2026-07-01 23:20
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تزامنًا مع اقتراب موعد تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، أعيد تداول مقطع مصوّر يوثّق مشاهد مؤثرة لحالة الحزن التي عمّت الشارع الإيراني بعد ساعات قليلة من استهداف مكتب قائد الثورة الإسلامية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض) في طهران، بتاريخ 1 آذار/مارس 2026.

ويأتي تداول هذه المشاهد قبيل انطلاق مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، التي تشهد مشاركة جماهيرية وإعلامية واسعة، وسط استعدادات مكثفة لإحياء المناسبة.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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