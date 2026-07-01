وحدة العمل النسائي في حزب الله: السلطة خانت الدستور والميثاق الوطني ودماء الشهداء أصدرت وحدة العمل النسائي في حزب الله، اليوم الأربعاء 7 تموز/يوليو 2026، بيانًا أعربت فيه عن رفضها الشديد لـ"اتفاق الإطار"، الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للدستور والميثاق الوطني، ويمثل خروجًا على الثوابت الوطنية وتضحيات اللبنانيين.

وأكدت الوحدة أن ما يجري يأتي في ظل أشرس حرب في التاريخ البشري بين الحق والباطل، وفي مواجهة "الطاغوت والصهيونية الظلامية" وما رافق ذلك من إبادة وتطهير عرقي في لبنان وفلسطين.

وأشارت الوحدة إلى أن السلطة اللبنانية سلكت الطريق الأخطر من خلال انتهاك الدستور والميثاق الوطني، وضرب أسس العيش المشترك، معتبرة أن ما أقدمت عليه تم من دون أي تفويض أو صلاحية من أي فئة من مكونات الشعب اللبناني.

وأكد البيان أن السلطة خانت أمانة الدماء الطاهرة التي ارتقت فداءً للوطن والسيادة وكل اللبنانيين، كما خانت دموع الأمهات وآباء الشهداء،وأن هذه التضحيات كانت من أجل حماية لبنان وصون سيادته.

وأعلنت وحدة العمل النسائي أن موقفها ينطلق من آلام عشرات آلاف العائلات التي دفعت أثمانًا باهظة خلال سنوات المواجهة، ومن دماء الأسر الصامدة التي سقطت في مواجهة أخطر مشروع إبادي وتهجيري في العصر الحالي، إضافة إلى معاناة الأمهات والزوجات والبنات اللواتي فقدن أبناءهن وأزواجهن وأحباءهن.

وشدد البيان على التمسك بخيار مواصلة الطريق رغم التضحيات، مؤكداً أن "هذا الطريق سنكمله وإن استشهدنا جميعًا". ودعت الوحدة مختلف الجهات الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني، والنقابات، والاتحادات، والكتاب، والفنانين، والطلاب، والمثقفين إلى رفع الصوت عاليًا في مواجهة المخاطر المحدقة، مستغربة في الوقت نفسه صمت المنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل والمدنيين، رغم تعرض النساء والأطفال والمسنين للعنف وسقوط شهداء منهم دفاعًا عن الوطن.

وفي ختام بيانها، أكدت وحدة العمل النسائي في حزب الله أنها ستواصل الالتزام بالدفاع عن حقوق النساء والأمهات والزوجات والبنات والشابات والأطفال والمسنين، داعية جميع اللبنانيين من مختلف الطوائف والتيارات والانتماءات إلى التكاتف والتضامن حفاظًا على وحدة الوطن، ومواجهة العدو المجرم"، سائلة الله أن يحفظ لبنان ويحقق وحدته الوطنية لما فيه مصلحة البلاد.

الكلمات المفتاحية