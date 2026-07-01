المقال التالي شمس الواعظين يكشف كواليس الاتصالات الأميركية مع إيران
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:22 |شمس الواعظين: اللجنة ستشرف على وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلت في الحرب
00:21 |شمس الواعظين: أميركا تراجعت بما يخص الأموال المجمدة حيث سيتم الإفراج عن مبالغ من البنوك القطرية
00:21 |شمس الواعظين: سيتم إنشاء لجنة أميركية لبنانية إيرانية بعيداً عن "إسرائيل" للإشراف على وقف إطلاق النار
00:20 |شمس الواعظين: إيران رفضت المقترح القطري والباكستاني وأصرت على عدم عقد أي لقاءات مباشرة مع الجانب الأميركي
00:19 |شمس الواعظين: الأميركيون أرادوا عقد لقاء مع الإيرانيين لإسقاط رمزية حدث وداع الشهيد السيد الخامنئي
00:18 |رئيس اتحاد الصحافيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الواعظين: الأميركيون حاولوا بنحو حثيث عقد لقاءات مع الوفد الإيراني
00:13 |المتحدث باسم الخارجية القطرية: إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا
00:13 |المتحدث باسم الخارجية القطرية: الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وأن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن
00:12 |المتحدث باسم الخارجية القطرية: الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أميركا وإيران