العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي شمس الواعظين يكشف كواليس الاتصالات الأميركية مع إيران

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
🎧 إستمع للمقال
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-07-02 00:09
38
00:23 |
شمس الواعظين: إيران تصر على أن الوضع لن يعود إلى سابق عهده في مضيق هرمز
00:22 |
شمس الواعظين: اللجنة ستشرف على وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلت في الحرب
00:22 |
شمس الواعظين: الجانب الأميركي يرفض أي آلية إيرانية تعطي إيران السيطرة المطلقة على مضيق هرمز
00:21 |
شمس الواعظين: أميركا تراجعت بما يخص الأموال المجمدة حيث سيتم الإفراج عن مبالغ من البنوك القطرية
00:21 |
شمس الواعظين: سيتم إنشاء لجنة أميركية لبنانية إيرانية بعيداً عن "إسرائيل" للإشراف على وقف إطلاق النار
00:20 |
شمس الواعظين: إيران رفضت المقترح القطري والباكستاني وأصرت على عدم عقد أي لقاءات مباشرة مع الجانب الأميركي
00:20 |
شمس الواعظين: الوفد الإيراني شعر بمرونة لا سابق لها من الناحية الأميركية
00:19 |
شمس الواعظين: الأميركيون أرادوا عقد لقاء مع الإيرانيين لإسقاط رمزية حدث وداع الشهيد السيد الخامنئي
00:18 |
رئيس اتحاد الصحافيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الواعظين: الأميركيون حاولوا بنحو حثيث عقد لقاءات مع الوفد الإيراني
00:13 |
المتحدث باسم الخارجية القطرية: إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا
00:13 |
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وأن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن
00:12 |
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أميركا وإيران
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
شمس الواعظين يكشف كواليس الاتصالات الأميركية مع إيران
شمس الواعظين يكشف كواليس الاتصالات الأميركية مع إيران
إيران منذ 17 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 42 دقيقة
بالفيديو |مشاهد توثق حزن الإيرانيين عقب استهداف الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)
بالفيديو |مشاهد توثق حزن الإيرانيين عقب استهداف الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)
إيران منذ ساعة
المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات الجوية والبحرية في حال تأهّب قصوى
المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات الجوية والبحرية في حال تأهّب قصوى
إيران منذ ساعة
مقالات مرتبطة
شمس الواعظين يكشف كواليس الاتصالات الأميركية مع إيران
شمس الواعظين يكشف كواليس الاتصالات الأميركية مع إيران
إيران منذ 17 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 42 دقيقة
بالفيديو |مشاهد توثق حزن الإيرانيين عقب استهداف الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)
بالفيديو |مشاهد توثق حزن الإيرانيين عقب استهداف الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)
إيران منذ ساعة
لواء احتياط في جيش الاحتلال يقرّ بتأخر بناء القوة العسكرية في مواجهة إيران
لواء احتياط في جيش الاحتلال يقرّ بتأخر بناء القوة العسكرية في مواجهة إيران
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة