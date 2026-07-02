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الولايات المتحدة تفقد الوصول إلى ربع احتياطيها النفطي الاستراتيجي بسبب أعطال
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عربي ودولي

الولايات المتحدة تفقد الوصول إلى ربع احتياطيها النفطي الاستراتيجي بسبب أعطال

2026-07-02 08:05
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كشف تحقيق أجرته وكالة "نوفوستي" الروسية، بالاستناد إلى بيانات مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي (GAO)، أن ربع إجمالي احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة أصبح محجوزًا تحت الأرض.

وأوضحت "نوفوستي" أن تدهور البنية التحتية نجم عن عمليات البيع الطارئة للوقود على خلفية الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الوكالة، فإن أكثر من 25% من إجمالي النفط المخزون لا يمكن استخراجه إلى السطح بسبب أعطال في المعدات وتشوه في خزانات التخزين.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الأعطال المتواصلة وأعمال الصيانة إلى تراجع القدرات الفعلية للاحتياطي في ضخ النفط واستلامه إلى 61% و56% من السعة التصميمية على التوالي. وتحتاج الولايات المتحدة حاليا إلى 230 مليون دولار لإصلاح هذه الأعطال.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التدهور الحاد في البنية التحتية إلى أكبر عملية سحب طارئ للنفط في التاريخ الأميركي عام 2022، على خلفية الصراع في أوكرانيا، حيث تم تفريغ 31% من الاحتياطي (180 مليون برميل) في فترة قصيرة. كما أدت الأعطال إلى إجراء إصلاحات عاجلة على المعدات، مما تسبب في تأخير برنامج التحديث الشامل للبنية التحتية.

وتفاقمت الأوضاع في آذار/مارس 2026، عندما أقدمت واشنطن على سحب طارئ جديد بمقدار 172 مليون برميل من النفط لضبط الأسعار على خلفية الصراع مع إيران.

وبحلول نهاية الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو الماضي، انخفض الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى 325.655 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أيار/مايو 1983.

وإذا تم تنفيذ كامل حجم التدخلات المخطط لها، فقد يتبقى في الاحتياطي أقل من 250 مليون برميل، وهو ما سيشكل أدنى مستوى تاريخي منذ بدء تسجيل الإحصاءات في آب/أغسطس 1982.
 

الكلمات المفتاحية
روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران النفط أوكرانيا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الولايات المتحدة
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