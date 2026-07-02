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إيران

بحضور رئيس الوزراء.. استقبال رسمي سيُقام لجثمان القائد الشهيد الخامنئي في العراق
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إيران

بحضور رئيس الوزراء.. استقبال رسمي سيُقام لجثمان القائد الشهيد الخامنئي في العراق

2026-07-02 09:01
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قال أمين اللجنة الوطنية لتشييع ووداع قائد الأمة الإسلامية الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي :"إنَّ مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان القائد الشهيد وأسرته ستُقام بحضور رئيس الوزراء العراقي وباقي المسؤولين العراقيين، في أحد مطارات بغداد أو النجف الأشرف".

في حوارٍ تلفزيونيٍّ، أضاف بور جمشيديان: "أكثر من مليون شخص تسجَّلوا للسفر إلى إيران والمشاركة في تشييع جثمان القائد الشهيد، كما أنَّ 120 نائبًا في البرلمان العراقي أرسلوا رسائل دعوا فيها إلى تشييع جثمان القائد الشهيد في العراق".

وأوضح أنَّ: "مسؤولي العتبات المقدسة ولجنة الأربعين والمرجعية في العراق طالبوا بالحضور والمشاركة، وبما أنَّ القائد الشهيد كان يتمنى في حياته زيارة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، فإنَّ بيت القائد الشهيد وقائد الثورة الإسلامية وافقا على حضور جثمانه في العراق".

وتابع بور جمشيديان: "أنَّ لجنةً تشكَّلت تحت إشراف رئيس الوزراء العراقي على أعلى المستويات، حتى أعلى من مستوى إيران. وتقرَّر، في هذا الإطار، أن يُقام الاستقبال الرسمي في العراق بحضور رئيس الوزراء العراقي شخصيًّا وباقي المسؤولين العراقيين." 

وأردف أنَّ: "المراسم الشعبية في إيران ستنطلق ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل، في مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران"، مؤكدًا أنَّ مسؤولي أكثر من 45 دولة في العالم، على مستوى رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وكبار علماء الأديان والمذاهب، أعلنوا استعدادهم لأداء التحية للقائد الشهيد في مراسم ستُقام يوم الجمعة".

الكلمات المفتاحية
العراق الإمام الخامنئي تشييع
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