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سوريا: اعتداء "إسرائيلي" بالمدفعية على ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الغربي

2026-07-02 09:10
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اعتدى جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بعدة قذائف مدفعية على ريف القنيطرة الجنوبي ومحيط قرية جملة بريف درعا الغربي، فجر اليوم الخميس (2 تموز 2026)، حسبما أفادت مصادر محلية.

وفقًا للمصادر، سقطت القذائف بين بلدتي كودنة وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع العام 2026، 38 اعتداءً من الاحتلال على الأراضي السورية، منها اعتداءان جويان و36 اعتداءً بريًّا، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 13 هدفًا، ما بين بقايا مستودعاتٍ للأسلحة والذخائر ومقارّ ومراكز وآليات تابعة للنظام السابق.

تسببت هذه الاعتداءات باستشهاد 5 أشخاص، حيث استهدفت الهجمات الجوية الحدود اللبنانية السورية وريف دمشق، فيما استهدفت الاعتداءات البرية محافظتي درعا والقنيطرة.

الكلمات المفتاحية
سوريا العدوان الإسرائيلي
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