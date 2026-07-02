أعلن أمن المقاومة في غزة تنفيذ أجهزة أمن المقاومة، وبعد استنفاد كافة الإجراءات الثورية، حُكم الإعدام بحق العميل "م. م" المُدان بارتباطه مع مخابرات الاحتلال الصهيوني والمُتسبب بارتكاب عدة مجازر أدت إلى ارتقاء "العديد من أبناء شعبنا الصامد خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، كما تسبّب بالعديد من عمليات الاغتيال بحق قيادات من فصائل المقاومة كان آخرها عملية اغتيال قائد هيئة أركان كتائب القسام الشهيد القائد عز الدين الحداد "أبو صهيب".

في بيان له، أكّد أمن المقاومة: "أن هذا هو مصير العملاء المتعاونين مع الاحتلال والمتساوقين مع مخططاته الرامية لمحاولة النيل من صمود شعبنا ووحدته"، داعيًا كل من ضلّ الطريق وربط مصيره بالاحتلال إلى العودة إلى الصف الوطني قبل فوات الأوان وتسليم نفسه لأجهزة أمن المقاومة.

ختم البيان بالقول :"إن هؤلاء العملاء الخارجين عن الصف الوطني لا يمثلون إلا أنفسهم، ومخالفين للأعراف وتقاليد العائلات والعشائر الفلسطينية التي لها دور وطني في المحافظة على وحدة الصف الداخلي ومواجهة مخططات الاحتلال وأعوانه".

الكلمات المفتاحية