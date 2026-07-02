شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس 02 تموز/يوليو 2026، حملة اقتحامات واسعة طالت مدنًا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها حملات دهم للمنازل واعتقالات وهدم للممتلكات الفلسطينية، تزامنًا مع تصعيد اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وبلدة ترمسعيا وقرية أبو فلاح وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، وداهمت منازل المواطنين، كما اعتقلت الشاب سامح عبد اللطيف أبو عليا من المغير، واعتقلت والد الشهيد قيس شجاعية عقب مداهمة منزله في دير جرير، وأغلقت مدخل قرية المغير.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجزي دير شرف والطور، وانتشرت في منطقة دوار البساتين وشارع الأرصاد بالجبل الشمالي، واعتقلت الشاب غالب خريوش، كما اقتحمت بلدة كفر قليل. بالتزامن مع ذلك، نفذ مستوطنون اقتحامات وهجمات في عورتا وسبسطية وبورين، بينما واصلوا جولاتهم الاستفزازية قرب مساكن المواطنين في سهل بيت فوريك.

وشهدت محافظة جنين اقتحامات في بلدتي ميثلون وصانور وقرية عانين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة في سماء القرية، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات في ميثلون أسفرت عن اعتقال أربعة شبان، إضافة إلى اعتقال الشاب قتيبة أيسر عيسة من بلدة صانور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمال المدينة، ومنطقة رأس شحادة في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة بيت أمر شمال الخليل، ومدينة الظاهرية جنوب الخليل، في إطار حملة اقتحامات متواصلة شملت مناطق واسعة من الضفة الغربية.

وهدمت قوات الاحتلال بركسات زراعية غرب بلدة كفر الديك في سلفيت، فيما شرعت بهدم منزل الفلسطيني علي محمود سليمان في خربة الدير ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومنعت أصحاب المنزل من إخراج محتوياته.

في غضون ذلك واصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم فأقدموا على تحطيم عدد من المركبات الفلسطينية في قرية برقا شرق رام الله، وهاجموا خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، حيث اعتدوا على الأهالي ورفعوا أعلام الاحتلال فوق مساكنهم.

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