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فلسطين

شهيد متأثرًا بإصابته وقصف
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فلسطين

شهيد متأثرًا بإصابته وقصف "إسرائيلي" شرقي غزة

2026-07-02 10:21
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تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الخميس (2 تموز 2026)، خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعمليات النسف والقصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن هشام خالد حمد، من سكان رفح جنوبي قطاع غزة، متأثرًا بإصابته التي أُصيب بها قبل عام.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع، بينها حي التفاح شرقي مدينة غزة ومحيط مفترق السنافور، إلى جانب شمالي وشرقي مخيم البريج وسط القطاع. كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرقي خان يونس.

هذا؛ وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقصف الجوي والمدفعي باتجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1045 شهيدا، إضافة إلى 3380 مصابا، إلى جانب تسجيل 786 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 73,058 شهداء و173,488 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
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