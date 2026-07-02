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إيران

مقر خاتم الأنبياء (ع): نحذر أعداء إيران من ارتكاب أي خطأ في حساباتهم
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إيران

مقر خاتم الأنبياء (ع): نحذر أعداء إيران من ارتكاب أي خطأ في حساباتهم

2026-07-02 11:08
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حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء (ع) المركزي في إيران اللواء طيار علي عبد اللهي، أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ارتكاب أي حطأ في حساباتهم، مؤكدًا أن رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم.

وقال اللواء عبد اللهي في تصريح له اليوم الخميس 02 تموز/يوليو 2026: "نحذر أعداء إيران القوية، ولا سيما أميركا والكيان الصهيوني وحلفاءهم في المنطقة وخارجها، من ارتكاب أي خطأ في الحسابات".

أضاف اللواء عبد اللهي: "على الأعداء أن يفكروا مليًا في الردود الإيرانية القاسية والباعثة على الندم التي سيوجهها أبناء الشعب الإيراني لأي تهديد أو اعتداء يطال وطننا العزيز".

وتابع إن "تطوير القدرات الصاروخية والمسيرات، والإنجازات العلمية الإستراتيجية، وترسيخ الأمن القومي، وبث روح "نحن قادرون"، هي من جملة المفاخر التي تركها القائد الشهيد إرثًا خالدًا".

وشدد اللواء علي عبد اللهي على أن "هذه القدرات بلغت حدًا جعل الأعداء يدركون دائمًا الكلفة الباهظة لأي اعتداء في الحربين الثانية والثالثة، ويتجرعون طعم المذلة".

وقال: "هذا الفكر الصانع للتاريخ قد سطر فصلًا مشرقًا في تاريخ الإسلام عبر تعزيز جبهة المقاومة والصمود في وجه الهيمنة".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الرد الإيراني على العدوان الصهيوني مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة
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