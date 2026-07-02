صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 02 تموز/يوليو 2026، مع توقع المستثمرين رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وسط دعم إضافي يتلقاه المعدن النفيس من انخفاضات أسعار النفط.

فقد ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.90% إلى 4066.85 دولار للأونصة، بعد أن لامس أمس الأربعاء أعلى مستوى له منذ 23 حزيران/ يونيو الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب/أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.14% إلى 4088.20 دولار للأونصة.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي" فإن المتعاملين يتوقعون في الوقت الراهن بنسبة 64% تقريبًا رفع أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر المقبل.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي).

ويوم أمس أظهرت البيانات ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 98000 وظيفة في حزيران/يونيو، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين البالغة 118000 وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ⁠ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 60.20 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 2.3% إلى 1613 دولارًا. وصعد البلاديوم 1.5% إلى 1228.18 دولار.

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