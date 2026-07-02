أعلن علي أكبر بور جمشيديان، أمين اللجنة الوطنية لتشييع ووداع قائد الأمة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، أن مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان القائد الشهيد وأفراد أسرته الشهداء في العراق، ستقام بحضور رئيس الوزراء العراقي وباقي المسؤولين العراقيين في أحد مطارات بغداد أو النجف الاشرف.

وقال بور جمشيديان في حوار تلفزيوني إن "أكثر من مليون شخص تسجلوا للسفر إلى ايران والمشاركة في تشييع جثمان القائد الشهيد، كما أن 120 نائبًا بالبرلمان العراقي وجهوا رسائل دعوا فيها إلى تشييع جثمان القائد الشهيد في العراق".

وأوضح أن "مسؤولي العتبات المقدسة ولجنة الأربعين والمرجعية في العراق طالبوا بالحضور والمشاركة وبما أن القائد الشهيد كان يتمنى في حياته، زيارة كربلاء المقدسة والنجف الاشرف، فان بيت القائد الشهيد وقائد الثورة الاسلامية وافقوا على حضور جثمانه في العراق".

وأعلن بور جمشيديان عن تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء العراقي على أعلى المستويات لتنظيم مراسم الاستقبال والتشييع في العراق.

وبحسب قوله، تقرر أن يقام الاستقبال الرسمي في العراق بحضور رئيس الوزراء العراقي شخصيًا وباقي المسؤولين العراقيين.

وأضاف بور جمشيديان إن "المراسم الشعبية في إيران ستنطلق اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل في مصلى الإمام الخميني (قده) بطهران".

وأكد أن مسؤولي أكثر من 45 دولة في العالم على مستوى رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وكبار علماء الأديان والمذاهب أعلنوا استعدادهم لأداء التحية للقائد الشهيد في مراسم ستقام الجمعة".



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