دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، إلى النهوض وإيصال صوت المطالبة بالثأر إلى العالم أجمع.

وقال قاليباف في رسالته: "اليوم، تقف إيران العزيزة على أعتاب صنع واحدة من أعظم المشاهد في تاريخها، يوم يأتي فيه أمة بقلوب مليئة بالحب والوفاء، وتمتلئ بفراق الحبيب، لتشييع رجل عظيم أمضى عمره المبارك في سبيل الإسلام، واستقلال إيران، وعزة الأمة، والمُثل العليا للثورة الإسلامية. رجل لم يحنِ رأسه أبدًا أمام الاستكبار العالمي، ممثلًا لأمته الشريفة والأبية، ووقف بشجاعة في وجه الظلم والطغيان حتى نال شرف الشهادة.

أضاف: "إن تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله العظمى الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، ليس مجرد مراسم وداع، بل هو تجديد للبيعة من قبل أمة مع طريق الشهداء المجيد، ومع قيم الثورة الإسلامية، ومع العهد الذي وقفت عليه أجيال هذه الأرض للحفاظ عليه. العهد الذي أبرموه بإشارة من الخميني الكبير (قده) مع صاحب الزمان (عج)، ووقفوا عليه حتى آخر رمق".

وتابع قاليباف: "اليوم، عيون التاريخ شاخصة إلى إيران. إن حضوركم المليوني والملحمي، أيها الناس العظماء، سيكون تجسيدًا للحب والوفاء، حضورًا سيجعل، بإذن الله، من هذا الوداع أعظم وأخلد وداع في تاريخ البشرية، ملحمة ستظهر عظمة روح أمة للعالم أجمع".

وقال: "أدعو جميع أبناء إيران الأعزاء، والشباب المتحمسين، وعائلات الشهداء والمضحين المعظمين، والنساء والرجال الأباة في هذه الأرض، وجميع عشاق طريق الحق، إلى المشاركة بحضورهم الباهر، لصنع صفحة مشرقة في تاريخ إيران الإسلامية، وإظهار مرة أخرى أن الأمة الإيرانية في لحظاتها العظيمة، تقف موحدة وصامدة في عهدها. يجب النهوض وإيصال صوت المطالبة بالثأر للأمة إلى العالم، ليعلم العالم أن الشعب الإيراني الشريف والأصيل لا يصمت أمام الظلم والاستكبار، ولن يتخلى عن دم إمامه".

وأردف: "كما أدعو جميع الشعب الإيراني الشريف والفطن، كما كانوا دائمًا، بروح التضحية والتعاون والمسؤولية، إلى مساعدة خدامهم في إقامة هذه المراسم العظيمة بأبهى صورة. يجب علينا جميعًا، بتقديم الخدمات للزوار والمشاركين، والالتزام بالنظام والهدوء، والتعاون مع القائمين، أن نسعى لإقامة هذه الملحمة الوطنية بما يليق بمقام ذلك القائد الشهيد وعظمة الأمة الإيرانية، وأن تُسجل هذه الملحمة التاريخية كوثيقة لا يمكن إنكارها على صمود الأمة الإيرانية وأحرار العالم في تاريخ البشرية".

ولفت إلى أن "كل خطوة تُتخذ اليوم نحو هذه المراسم هي وفاء لمجاهد ضحى بنفسه من أجل الشعب، وكل قطرة دمعة تذرف على هذا المصاب هي دليل على الارتباط العميق للأمة بخدمها المخلصين، وكل صوت ولاء هو شهادة على استمرار الطريق الذي روي بدماء الشهداء".

وختم قاليباف رسالته: "نسأل الله أن يحشر روح ذلك القائد المجاهد والشهيد مع الأنبياء والأولياء وشهداء طريق الحق، وأن يوفق الأمة الإيرانية العظيمة، في ظل عناية مولانا صاحب العصر والزمان (عج)، وتحت أوامر القائد الشجاع والحكيم والمفجوع لهذه الأمة، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئيفي مواصلة طريق العزة والتقدم والكرامة".

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