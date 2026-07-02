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عربي ودولي

النفط يواصل نزيفه متأثرًا بتقدم مفاوضات مضيق هرمز
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عربي ودولي

النفط يواصل نزيفه متأثرًا بتقدم مفاوضات مضيق هرمز

2026-07-02 12:24
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واصلت أسعار النفط هبوطها لليوم الثالث على التوالي بعد إعلان قطر إحراز إيران والولايات المتحدة تقدمًا في المفاوضات غير المباشرة حول ما يتعلق بإدارة مضيق ‌هرمز.

ومع بداية تعاملات اليوم الخميس 02 تموز/يوليو 2026، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكاس الوسيط" لشهر آب/أغسطس المقبل عند 67.76 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.20% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أيلول/سبتمبر المقبل عند 70.75 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.15% عن سعر التسوية السابق.

ونزل المؤشران في الجلسة السابقة بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على "إكس" للتواص الاجتماعي إن المحادثات أسفرت عن "تقدم إيجابي" بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام اباد في يونيو 2026.
 

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز النفط الاقتصاد المعادن
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