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فلسطين

غزة .. الفلسطينون يحيون ذكرى ألف يوم على الحرب
فلسطين

غزة .. الفلسطينون يحيون ذكرى ألف يوم على الحرب

2026-07-02 12:36
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يحيي الفلسطينون اليوم الخميس (2 تموز 2026) ذكرى مرور ألف يوم على بدء الحرب "الإسرائيلية " على قطاع غزة بسلسلة من المؤتمرات للمستشفيات والبلديات والدفاع المدني لاستعراض حجم الخسائر البشرية والبنية التحتية .

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ١٠٥٣ إضافة إلى ٣٤٠٦ مصابين، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي :"إن عدد الشهداء منذ بداية العدوّان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٣٠٦٦ والمصابين ١٧٣٥١٤.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
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