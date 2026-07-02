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اللجنة الإعلامية الخاصة بتشييع الإمام الخامنئي تعلن مسار تشييع جثمانه في العراق
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اللجنة الإعلامية الخاصة بتشييع الإمام الخامنئي تعلن مسار تشييع جثمانه في العراق

2026-07-02 14:06
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أعلنت اللجنة الإعلامية الخاصة بتشييع القائد الإمام السيد علي الخامنئي (قدس)، اليوم الخميس (2 تموز 2026)، مسار تشييع جثمانه الطاهر في العراق، فيما أشارت الى مشاركة شخصيات حكومية ودينية رفيعة المستوى في التشييع من إيران والعراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الفريق سعد معن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن: "يوم الثلاثاء الموافق 7 من الشهر الجاري، سيشهد مراسم استقبال رسمية لتشييع جثمان الشهيد السيد علي خامنئي (قدس) بحضور شخصيات حكومية ودينية رفيعة المستوى من إيران والعراق".

وأوضح أنه: "سيكون هناك تشييع شعبي وجماهيري، حيث سيبدأ التشييع يوم الأربعاء الموافق 8 تموز عند الساعة السادسة صباحًا"، مبينًا أن: "مسارات الطريق في النجف الأشرف، سيكون من مجسر الكوفة، أي بداية شارع الكوفة باتجاه جسر ثورة العشرين مرورًا بساحة الصدرين، حيث ستشارك الجماهير في مراسم التشييع وإلقاء النظرة الأخيرة".

وأضاف معن أن: "مسار الطريق في كربلاء المقدسة سيبدأ من تقاطع سيد جودة، ثم شارع المحافظة (تقاطع المحكمة) باتجاه مرقد الإمام الحسين (ع)، وبعد ذلك مرقد الإمام العباس (ع)".

وأكد وضع خطة أمنية متكاملة، بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمينة والخدمية لتأمين الخدمات اللازمة للمشاركين بالتشييع، داعيًا: "المواطنين والهيئات الدينية والمواكب الحسينية والوفود المشاركة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات التنظيمية والأمنية التي ستصدر تباعًا من الجهات المختصة والتعاون مع القوات الأمنية والكوادر الخدمية لإنجاح هذه المناسبة".

كما بيّن معن أن: "التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة ملايين الزائرين، في مراسم تشييع الشهيد القائد السيد علي الخامنئي (قدس)، كما سيُعقد مؤتمر صحفي آخر يوم الأحد أو الاثنين، لإعلان تفاصيل تنظيم مراسم التشييع". ولفت إلى أن: "الاجتماعات مستمرة مع جميع الجهات ذات العلاقة بمراسم التشييع، ونوشك على وضع اللمسات الأخيرة على خطة مرنة لتنظيم المراسم"، مؤكدًا أن: "جميع الجهات المعنية على أتمّ الاستعداد لإنجاح هذه المناسبة".

كذلك أشار معن إلى أنّ: "مراسم تشييع الشهيد القائد السيد علي الخامنئي (قدس) لن تقام في بغداد، وذلك لضيق الوقت المتاح أمام العراق لاستكمال الترتيبات الخاصة بهذه المناسبة"، موضحًا أن: "العراق منح مهلةً مدتها 24 ساعة، واقتصرت مراسم التشييع على محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة".

الكلمات المفتاحية
العراق الإمام الخامنئي تشييع إمام المستضعفين
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