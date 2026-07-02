استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

اللقاء تناول اللقاء آخر المستجدات وتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وبعد اللقاء، تحدث شيباني قائلًا: "وجودنا في لبنان هو رسالة محبة وتعاون مع كل المكونات اللبنانية وكل المؤسسات اللبنانية"، مضيقًا "اللقاء مع الرئيس بري كان ممتازًا جدًا يصب في صالح العلاقات اللبنانية السورية".

وردًا على سؤال فيما إذا كان هناك استعداد للقاء والاجتماع مع حزب الله والجلوس على طاولة واحدة؟، أجاب الشيباني: "لقاءاتنا اليوم مجدولة كلها مع الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضًا مع الحكومة اللبنانية واليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، لكن في المستقبل إذا كان هناك من مصلحة تصب لصالح البلدين بالتأكيد نحن منفتحون على ذلك".

الرئيس بري استقبل أيضًا نائب مستشار الأمن القومي البريطاني باربرا وودوارد والوفد المرافق بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول، حيث جرى بحث للمستجدات السياسية والعلاقة بين لبنان والمملكة المتحدة.

كما استقبل الرئيس بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان ارنو في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، الزيارة كان مناسبة أيضًا لعرض التطورات وبرامج عمل الامم المتحدة في لبنان.

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