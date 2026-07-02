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عربي ودولي

ضحايا بانفجار داخل مقهى في  دمشق 
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عربي ودولي

ضحايا بانفجار داخل مقهى في  دمشق 

2026-07-02 16:34
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قُتِل 4 أشخاص وأُصيب 11 آخرون بجراح، في حصيلة أوّلية لانفجار وقع، الخميس 2 تموز/يوليو 2026، داخل أحد المقاهي في "شارع النصر" في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية؛ أحمد البكور، قوله إنّ "الانفجار أسفر عن 4 وفيات و10 إصابات، جرى نقلهم إلى "مستشفى المجتهد" لِتلقّي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إصابة نُقِلت إلى "مستشفى الهلال الأحمر السوري".

من جهتها، ذكرت قناة "الإخبارية السورية" أنّ "عبوة ناسفة هي سبب الانفجار الذي وقع داخل المقهى". 

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سوريا دمشق سورية
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