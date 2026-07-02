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النائب خواجة لوزير الطاقة: لماذا لم ينخفض سعر صفيحة البنزين بعد تراجعه عالميًا؟
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لبنان

النائب خواجة لوزير الطاقة: لماذا لم ينخفض سعر صفيحة البنزين بعد تراجعه عالميًا؟

2026-07-02 17:29
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توجه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة بسؤال على حسابه عبر منصة "اكس" إلى وزير الطاقة جو صدّي المعني بإصدار جداول تسعير المحروقات قائلًا: "لماذا لا يزال سعر صفيحة البنزين حوالي 25 دولارًا منذ أن تجاوز برميل النفط عتبة المئة دولار؟ ورغم أن سعره بات اليوم دون السبعين دولارًا لم نلحظ أي انخفاض حقيقي بثمن الصفيحة". 

وأضاف: "لمصلحة مَن السكوت عن هامش الأرباح الفاحشة التي تجنيها الشركات على حساب المواطن اللبناني؟"

وتابع قائلًا: "مرة جديدة تثبت هذه الحكومة كسابقاتها أن مصالح كارتيلات النفط والغذاء والدواء وغيرها فوق كل حساب واعتبار".

الكلمات المفتاحية
لبنان كتلة التنمية والتحرير وزارة الطاقة والمياه
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