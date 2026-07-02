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إيران

القائد العام للجيش الإيراني: الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الأعداء
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إيران

القائد العام للجيش الإيراني: الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الأعداء

2026-07-02 17:59
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أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي، الخميس (2 تموز/يوليو 2026)، أن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الأعداء بل هو صامد حتى النهاية.

ودعا اللواء حاتمي في بيان أبناء الشعب للمشاركة في مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد، وتجديد العهد معه، لإظهار التزام الشعب مرة أخرى بأهداف وتطلعات الثورة والإمام الشهيد.

وأشار اللواء حاتمي إلى أن القائد الشهيد والقائد العام للقوات المسلحة، قدم طيلة حياته نموذجًا كاملًا لكافة أحرار العالم عن الشجاعة والبصيرة والوقوف بوجه أطماع الاستكبار العالمي.

وأوضح أن هذا المجاهد الكبير، صان حتى آخر لحظات حياته الحافلة بالبركة نهج المقاومة ببسالة وبصيرة ولم يتراجع أبدًا أمام تهديدات وضغوط الأعداء، عن طريق الحق ليترك إرثًا قيمًا من الصمود والمقاومة، وهو الإرث الذي لن تنساه جميع الشعوب الحرة في العالم.

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الجيش الايراني ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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