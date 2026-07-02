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لبنان

وزير الصحة خلال جلسة الحكومة: البديل عن إتفاق الإطار هو الجرأة في الموقف
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لبنان

وزير الصحة خلال جلسة الحكومة: البديل عن إتفاق الإطار هو الجرأة في الموقف

2026-07-02 18:09
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سأل وزير الصحة د. ركان ناصر الدين خلال جلسة مجلس الوزراء قائلًا: "بأي حق يُعطى "الإسرائيلي" هذا الإطار؟ كيف نتخلى عن حقوقنا؟ عن أرضنا؟ كيف نتخلى عن مقاضاة "إسرائيل" التي قتلت 135 مسعفًا؟"

وأضاف: "البديل عن إتفاق الإطار هو الجرأة في الموقف والإستفادة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية وليس الإنبطاح".

وذكرت قناة المنار أن الوزراء ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين أكدوا خلال جلسة الحكومة أنّهم ضد التفاوض المباشر وضد ما يُسمّى "اتفاق الإطار".

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الحكومة اللبنانية وزير الصحة اتفاق العار
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