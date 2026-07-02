قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ردًا على "الاجتماع الأمني" الذي أقامته سنتكوم مع بعض بلدان المنطقة، "إن بلدان المنطقة يجب أن تتحلى باليقظة والحيطة، وألا تنسى الدروس الجلية لتداعيات العدوان العسكري الأخير لأميركا -الكيان الصهيوني واجراءاتهما المدمرة التي خرقت أمن المنطقة برمتها".

وفي منشورٍ له عبر منصة "اكس"، أشار بقائي إلى أن الهيئة الحاكمة في أميركا برهنت مرارًا أنها لا تولي أي قيمة لسلام وأمن بلدان منطقة غرب آسيا، مضيفًا أن هكذا اجتماعات ليست سوى استعراض ظاهري هدفه التغطية على السياسات المزعزعة للاستقرار والاجراءات غير الشرعية لأميركا في غرب آسيا".

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران ستستضيف ضيوفًا من مختلف أنحاء العالم ومن جميع القارات والدول للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، مشيرًا إلى أن ممثلين من أكثر من 100 دولة حول العالم سيحضرون للمشاركة في مراسم وداع وتشييع الإمام الشهيد، وأوضح بقائي أن طهران لم توجّه دعوة إلى أيّ دولة اتخذت موقفًا غير لائق اتجاه العدوان الصهيو-أميركي على إيران أو دافعت عنه أو تبنّت مواقف خاطئة، كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مراسم تشييع القائد الشهيد في العراق ستكون مهمّة وتاريخية.

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