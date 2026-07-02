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لبنان

الشيخ حمود: المستهدف ليس حزب الله فقط بل لبنان بأكمله
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لبنان

الشيخ حمود: المستهدف ليس حزب الله فقط بل لبنان بأكمله

2026-07-02 18:34
الشيخ حمود: الفتنة بين الجيش والمقاومة مستحيلة
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قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، اليوم الخميس (2 تموز/يوليو 2026)، إن هناك محاولات لإدخال لبنان في نفق السياسات الأميركية وإملاءات العدو، لافتًا إلى أن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة كان يُفترض أن تدفع الدولة إلى رفع الصوت والتأكيد أن المستهدف ليس حزب الله فحسب، بل لبنان كله.

وأضاف الشيخ حمود أن ما يجري في إطار الاتفاق "هو تنفيذ للأوامر الأميركية خدمة للمصلحة "الإسرائيلية""، مشيرًا إلى وجود توجه لدى السلطة يقوم على اعتبار أن "إسرائيل" لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وفي سياقٍ آخر، أعلن وجود توجه لعقد مؤتمر جمعية "قولنا والعمل" في مختلف المناطق اللبنانية، مستذكرًا معارضة اتفاق الـ 17 من أيار، وقال إن كثيرين ممن انتقدوا ذلك الموقف عادوا لاحقًا ليؤكدوا أنه كان صائبًا.

وأكد الشيخ حمود أن الفتنة بين الجيش والمقاومة مستحيلة، وكذلك الفتنة بين السنة والشيعة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي.

وأشاد الشيخ حمود بوعي المقاومة، لافتًا إلى أنها تتحلى بالوعي أكثر بكثير مما يظنون وهذا يعني أن طريق الفتنة مقطوع.

الكلمات المفتاحية
لبنان المقاومة اتفاق العار
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