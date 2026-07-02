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فلسطين

حماس: وقف الحرب على شعبنا وإدخال المساعدات أولويتنا في مباحثات القاهرة
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فلسطين

حماس: وقف الحرب على شعبنا وإدخال المساعدات أولويتنا في مباحثات القاهرة

2026-07-02 19:23
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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن وفد الحركة يواصل لليوم الثالث على التوالي، لقاءاته مع الوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأوضح قاسم، في تصريحات اليوم الخميس (2 تموز/يوليو 2026)، أن المباحثات تركزت على استكمال ما تبقى من المرحلة الأولى، إلى جانب بحث الآليات والمقاربات المتعلقة بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى وجود حراك يهدف إلى التوصل إلى صيغ عملية تدفع مسار تنفيذ الاتفاق.

وأكد أن حركة حماس تتعامل مع جميع الطروحات المطروحة بجدية ومسؤولية، واضعة مصلحة الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها، خاصة ما يتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فاعل.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التحرك الجاد لتطبيق الاتفاق، والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" للالتزام بجميع بنوده.

وشدد على ضرورة المباشرة العاجلة بعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، بما يمهد لمعالجة الأوضاع في القطاع ويعزز فرص نجاح اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا، ووصل وفد من حركة حماس، برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، إلى القاهرة قبل يومين، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتضمن المباحثات ضمان التزام الاحتلال "الإسرائيلي" بإدخال احتياجات قطاع غزة، بما يشمل مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنية التحتية، إلى جانب استكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق.

كذلك، تبحث الاجتماعات استكمال مناقشة خارطة الطريق التي أعدها نيكولاي ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء للمرحلة الثانية، بما يشمل مباشرة عمل اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" من قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد سلمت، في (13 حزيران/يونيو)، رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي تسلمتها في (19 نيسان/أبريل) الماضي، مؤكدة ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى كاملة، خاصة ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف جميع أشكال العدوان على قطاع غزة.

وشهدت القاهرة خلال شهر حزيران/يونيو سلسلة لقاءات جمعت حركة حماس والفصائل الفلسطينية والوسطاء، وأسفرت عن بلورة موقف وطني موحد، فيما تُواصل الاجتماعات الحالية بحث آليات التنفيذ الفعلي لاتفاق وقف الحرب، واستكمال المرحلة الأولى، ووقف العدوان والاغتيالات، وفتح المعابر، وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

الكلمات المفتاحية
غزة القاهرة وقف إطلاق النار حركة حماس
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