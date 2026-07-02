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لبنان

الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين
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لبنان

الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين

2026-07-02 21:12
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان، أوضح أنه "خلافًا لما يتم تداوله، فإن الوزارة، وبموجب القرار الصادر عن الوزير الدكتور ركان ناصر الدين، مستمرة بتغطية خدمات الطوارئ والإستشفاء لكل اللبنانيين غير المضمونين، سواء كانوا نازحين عن بلدانهم وقراهم أم غير نازحين، وذلك بنسبة مئة في المئة في المستشفيات الحكومية وعدد من المستشفيات الخاصة التي وافقت على السقف العلاجي العادل المحدد من قبل الوزارة (مرفق لائحة بالمستشفيات)".

وأكدت الوزارة أن "ما يسري على النازحين غير المضمونين يسري كذلك على غيرهم من اللبنانيين غير المضمونين غير النازحين، وليس من إستثناءات أو تمييز في هذا المجال على الإطلاق، والأنباء التي يتم تسريبها أو التداول بها في هذا الشأن هي أنباء إما مختلقة أو مغلوظة. والدليل أن العدد الأكبر من المستفيدين من قرار التغطية سجل في مستشفيات محافظتي الشمال وعكار". 

وختمت: "لا بد من التوضيح أن قرار التغطية يشمل كل حالات الطوارئ إضافة إلى عدد معين من الحالات الاستشفائية وليس كل الحالات". 

وذكّرت بـ "الخط الساخن 1787 للإستفسار في خلال ساعات الدوام عن أي سؤال".

الكلمات المفتاحية
لبنان وزارة الصحة المستشفيات
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