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الدفاع الإيرانية: نجدد العهد والبيعة بالمشاركة الحاشدة في تشييع الإمام الخامنئي
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إيران

الدفاع الإيرانية: نجدد العهد والبيعة بالمشاركة الحاشدة في تشييع الإمام الخامنئي

2026-07-02 21:52
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أكدت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها الخميس 2 تموز/يوليو 2026، أن شهادة الإمام السيد علي الخامنئي أغرقت قلوب المؤمنين ومحبّيه في إيران وسائر أنحاء العالم بالحزن والأسى، وأشارت إلى أن الأعداء توهّموا أنّ غياب الإمام الشهيد سيُحدث خللًا في المسيرة المشرقة للثورة، لكنّهم رأوا أنّ إرثه كان الثقة بالشعب وإسناد الأمور إليه وتمكينه من التقدّم.

وشددت الدفاع الإيرانية على أن "المشاركة الواسعة والحاشدة للشعب الإيراني في مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد العظيم للأمة تمثّل ثمرة الثقة المتبادلة بينه وبين شعبه، وستثبت مرّة أخرى للعالم صواب رؤيته الاستراتيجية، وأنّ سرّ الانتصار يكمن في الاعتماد على الشعب"، ولفتت إلى أن هذه المشاركة ستكون تجديدًا للعهد والبيعة على مستوى الأمة الإسلامية وأحرار العالم، ورمزًا لصمود الأمة في مواجهة مؤامرات الأعداء.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الدفاع الإيرانية جميع أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة بأوسع صورة في مراسم تشييع القائد العام للقوات المسلحة وقائد الثورة، معلنة تسخير جميع إمكاناتها الخدمية واللوجستية لإنجاح المراسم، ومجددة البيعة مع آية الله السيد مجتبى الخامنئي لمواصلة مسيرة الثورة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي الجيش الايراني تشييع إمام المستضعفين
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