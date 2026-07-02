التقى وفد من حركة أمل، برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، في مقر مجلس الشورى في العاصمة طهران، على مدى أكثر من ساعة.

وأعلن رئيس الوفد خليل حمدان، أن اللقاء استُهل بنقل تحيات الرئيس نبيه بري واعتذاره عن المشاركة شخصيًا في مراسم تشييع الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي لأسباب طارئة. كما سلمه رسالة خطية من الرئيس بري.

بدوره، النائب قبلان قبلان تمنى على الرئيس قاليباف "زيارة الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والمناطق التي تعرضت لهمجية ووحشية الاعتداءات "الإسرائيلية"".

من جانبه، رحب قاليباف بوفد حركة أمل، وحمله تحياته وسلامه إلى الرئيس بري.

ودار حوار في شأن الظروف والمستجدات الدولية والإقليمية ومدى انعكاساتها على دول المنطقة وبخاصة لبنان.

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