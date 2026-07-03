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إيران

نقل جثمان الإمام الشهيد إلى مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية
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إيران

نقل جثمان الإمام الشهيد إلى مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية

2026-07-03 07:38
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نُقل جثمان آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، صباح اليوم الجمعة 03 تموز/يونيو 2026، إلى مصلى طهران، بعد ساعات من مراسم وداعه التي أقيمت بجوار حسينية الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية، المجاورة للموقع الذي استشهد فيه، بحضور آلاف من عائلات الشهداء وجموع المعزين.

ومن المقرر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة مراسم تشييع رسمية وشعبية للإمام الشهيد، الذي اغتالته "إسرائيل" وأميركا في 28 شباط/فبراير الماضي، في أول أيام العدوان الأميركي الصهيوني على إيران، بفعاليات مهيبة حيث سيجوب جثمانه الطاهر عدة مدن في إيران والعراق.

ووفق البرنامج المعلن، تبدأ مراسم الوداع يوم غد السبت 4 تموز/يوليو في مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران، وتستمر يومين، على أن تُقام مراسم للصلاة على الجثمان في طهران وقم ومشهد.

كما يتضمن البرنامج إقامة مراسم التشييع الرئيسية في مدينة قم يوم الثلاثاء 7 تموز/يوليو، قبل نقل الجثمان في اليوم التالي إلى العراق، بناءً على طلبات متكررة من الشعب العراقي والعشائر والعلماء والنخب والشخصيات السياسية والثقافية والدينية، حيث ستشهد مدينتي النجف وكربلاء مراسم تشييع مهيبة أيضًا.

وتُختتم المراسم، بحسب البرنامج المعلن، يوم الخميس 9 تموز/يوليو في مدينة مشهد، على أن يُوارى الجثمان الطاهر الثرى في حرم الإمام الرضا (ع)، تزامنًا مع ذكرى استشهاد الإمام السجاد (ع).


 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي تشييع إمام المستضعفين
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