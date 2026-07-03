أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، والمستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية اللواء محسن رضائي، أن المشاركة الملحمية للشعب الإيراني في مراسم وداع وتشييع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رض) "ستفرض اليأس والقنوط على القادة الحاليين لأميركا".

وتوجه القائد العام الأسبق لحرس الثورة الإسلامية في رسالة له اليوم الجمعة 03 تموز/يوليو 2026، إلى الشعب الإيراني قائلًا: "لقد سجلت فترة القيادة المجيدة والمعززة للحكيم والبطل الشهيد لإيران الإسلامية، صفحات خالدة لا تُنسى في تاريخ هذه الأرض. ذلك الرجل العظيم والمحب لوطنه، ذو البصيرة العميقة، قاد، بعد الإمام الخميني (ره)، سفينة الشعب الإيراني الهائلة التي كانت قد بدأت حركتها، بالحكمة والصلابة".

أضاف اللواء رضائي: "لقد رأى العالم أجمع بأم عينيه أن حادثة استشهاده المؤلمة، ومعه مجموعة من القادة الشجعان، لم تخلق أي خلل في قوة البلاد وتماسكها الوطني فحسب، بل تحولت إلى حركة عظيمة وثورة كبيرة في البلاد".

وتابع: "لقد عمّ حزن هذا المصاب القلوب، لدرجة أن العديد من شعوب العالم بكوا عليه، وأرسلوا اللعنات على قادة أمريكا والكيان الصهيوني الظالمين".

وأردف اللواء رضائي: "والآن، وأنتم أيها الشعب الأبي تستعدون لتشييع جثمانه الطاهر في الوداع الأخير، هذه الفرصة الفريدة لخلق أعظم ملحمة في تاريخ إيران، وتشييع مليوني، لن تفرض اليأس والقنوط على القادة الحاليين لأميركا فحسب، بل ستمحو إلى الأبد أي فكرة للعدوان على إيران من أذهانهم، وستجعلها تذهب أدراج الرياح".

وقال: "أنا، كجندي صغير وفدائي لكم، أطلب منكم، بحضوركم الفريد والمهيب في مراسم التشييع في مدن طهران وقم ومشهد، وبشعاراتكم المدوية وأياديكم المليئة بالحب والصدق، أن تسلموا الجثمان الطاهر لذلك الشهيد الرفيع المقام إلى الحضرة الملائكية للنبي الأعظم، محمد المصطفى (ص)".

وختم بالقول: "كونوا على يقين أن الطريق النير للإمام الخميني (رض) والإمام الشهيد (رض)، سيواصل بقوة وصلابة، دون أي تردد".



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