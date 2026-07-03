أعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني اكتمال استعدادات البلدية لاستقبال المشاركين في مراسم تشييع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، مؤكدًا أن البلدية وضعت خطة شاملة تشمل الإقامة والنقل والخدمات والثقافة والإعلام، بهدف تسهيل حضور ملايين المشاركين إلى العاصمة.

وقال زاكاني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن بلدية طهران كُلّفت بأربع مهام رئيسية هي توفير أماكن الإقامة والتغذية، وتأمين خدمات النقل، وتقديم الخدمات الميدانية، والإشراف على الجوانب الثقافية والإعلامية المرتبطة بالمراسم".

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للإقامة بلغت نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، منها 800 ألف مكان في المدن المحيطة بطهران، إضافة إلى نحو 2.8 مليون مكان داخل العاصمة، تشمل مدن الزائرين والمدارس والمساجد والمرافق العامة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الوافدين ستقيم أيضًا لدى أقاربها داخل المدينة.

وأشار زاكاني إلى تنسيق متكامل بين المحافظات الإيرانية والمناطق البلدية الـ22 في طهران لتسهيل استقبال الزائرين، لافتًا إلى أن معلومات الإقامة ومواقع الاستقبال متاحة عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات المحلية، حيث يمكن للوافدين التسجيل والحصول على عناوين أماكن إقامتهم مسبقًا.

وفي ما يتعلق بخطة النقل، أكد زاكاني تخصيص 3400 حافلة و165 قطار مترو لخدمة المشاركين، مع تشغيل شبكة مترو طهران على مدار الساعة ابتداءً من الليلة السابقة للمراسم، إلى جانب الاستعانة بسيارات الأجرة والحافلات الصغيرة ووسائل النقل الأخرى لتسهيل حركة الوافدين.

وأشار إلى أن بلدية طهران أعدت 3 حلقات تنظيمية حول مصلى طهران، إضافة إلى ممرات مخصصة على امتداد مسار التشييع، لضمان انسيابية الحركة وتقديم الخدمات للمشاركين خلال أيام مراسم الوداع والتشييع.

وفي إطار التسهيلات المخصصة للنساء، أعلن رئيس البلدية تجهيز تسع حدائق خاصة بالنساء بطاقة استيعابية تقارب 200 ألف شخص، لاستقبال النساء والأطفال وتقديم الخدمات اللازمة لهم طوال فترة المراسم.

وأكد زاكاني أن طهران ستكون مفتوحة أمام الوافدين عبر 14 منفذًا رئيسيًا، مع تجهيز مواقف واسعة للسيارات عند مداخل المدينة، موضحًا أنه لن تُفرض قيود على دخول العاصمة، إلا إذا استدعت الكثافة المرورية اتخاذ إجراءات تنظيمية مؤقتة للحفاظ على انسيابية الحركة.

وقال: "إن مسار التشييع سيشهد إغلاقًا كاملًا أمام حركة المركبات، مع تخصيص 24 نقطة لنقل المشاركين بواسطة وسائل النقل العام، إضافة إلى فتح 81 كيلومترًا من المسارات الخاصة والممرات الطارئة لضمان سهولة التنقل والاستجابة للحالات الطارئة، على أن تستمر هذه الإجراءات حتى انتهاء المراسم".

واختتم زاكاني مؤكدًا أن العاصمة الإيرانية تستعد لاستقبال أكبر تجمع تشهده في تاريخها، معربًا عن ثقته بقدرة الأجهزة المعنية على إدارة المناسبة وتقديم الخدمات للمشاركين بما يليق بحجم الحدث.



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