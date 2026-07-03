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إيران

وفود رسمية من نحو 100 دولة في مراسم وداع جثمان القائد الشهيد
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إيران

وفود رسمية من نحو 100 دولة في مراسم وداع جثمان القائد الشهيد

2026-07-03 08:35
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن ضيوفًا ووفودًا رسمية من نحو 100 دولة، على مستويات رؤساء الدول ورؤساء البرلمانات ووزراء الخارجية وممثلين خاصين للحكومات، سيشاركون في مراسم وداع جثمان قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رض).

وقال بقائي في تصريح له: "إن مراسم وداع وتشييع جثمان قائد الثورة الشهيد تُعد حدثًا تاريخيًا ومهمًا جدًا للشعب الإيراني ولشعوب المنطقة والمسلمين في العالم".

وأضاف بقائي، في معرض حديثه عن مشاركة عدد كبير من المسؤولين الرسميين والشخصيات والوفود الشعبية في مراسم الوداع: إن "مراسم تكريم الوداع ستبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات والوفود الشعبية، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "المسؤولين رفيعي المستوى من الدول والشخصيات السياسية سيشاركون في المراسم بعد ظهر يوم الجمعة، من الساعة 13:30 إلى 14:00".

وتابع بقائي: "لدينا ضيوف من نحو 100 دولة، رؤساء دول، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، وممثلين خاصين للحكومات وشخصيات سياسية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات والوفود الشعبية. لذا فإن مراسم الوداع والتكريم ستستمر غدًا الجمعة من الثامنة صباحاً حتى المساء".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي إسماعيل بقائي تشييع إمام المستضعفين
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