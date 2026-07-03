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الإعلام الأميركي: ترامب يصنع الأخبار ويشتري الأسهم
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عربي ودولي

الإعلام الأميركي: ترامب يصنع الأخبار ويشتري الأسهم

2026-07-03 09:22
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أظهر التقرير المالي السنوي الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اشترى أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أثناء انهيار السوق، وحقق أرباحًا من جراء تخفيف الرسوم الجمركية.

وكشفت وسائل إعلام أميركية، بعد اطلاعها على التقرير المالي للرئيس ترامب أن الأخير أعلن عن رسومه الجمركية في الثاني من نيسان/أبريل، مما أدى إلى انهيار أسهم شركات آبل، وألفابت، وأمازون، وغيرها من الشركات الكبرى.

وأشارت شبكة CNBC إلى أن ترامب وبعد ذلك قام بشراء الشركات المذكورة، محققًا أرباحًا جيدة من ارتفاع أسعارها لاحقًا.

جدير بالذكر أن ترامب دافع يوم أمس عن تحقيقه أرباحًا بلغت 1,2 مليار دولار من نشاط عائلته في مجال العملات المشفرة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن "الجميع يحققون أرباحًا" بفضل وجوده في السلطة.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب تكنولوجيا
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