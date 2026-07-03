في اليوم الـ 267 من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن الشهداء هم العقيد في شرطة غزة أحمد عبد الرازق البريم وشقيقه محمود ويوسف قاسم أبو خاطر (60 عامًا).

كما استشهد عبد الحميد جروان في غارة للاحتلال على المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد الشاب ياسر فريد عبد صبح متأثرًا بإصابته إثر قصف للعدو سابق على محيط موقع الشرطة البحرية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وصباح اليوم، أطلقت زوارق حربية معادية النار بشكل مكثف في بحر مدينتي خان يونس وغزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفّذ جيش الاحتلال عمليتي نسف في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1059، إضافة إلى 3429 مصابًا، بينما تمكّنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 788 شهيدًا من تحت أنقاض المباني، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 73074، والمصابين 173537.

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