بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة 03 تموز/يوليو 2026، مراسم وداع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، في حدث رسمي وشعبي مهيب يمتد من إيران إلى العالم.

ويستمر الوداع التاريخي لجثمان الشهيد الإمام السيد الخامنئي على مدى ستة أيام، ليؤكد انتصار إيران في مواجهة العدوان الأميركي – الصهيوني على إيران والذي بدأ في 28 شباط/فبراير الماضي باغتيال آية الله العظمى السيد الخامنئي في منزله مع أفراد عائلته في هجوم جوي مجرم وغادر.

وقد انطلقت مراسم الوداع اليوم قبل موعدها الرسمي المقرر غدًا من مصلى طهران الكبير، حيث سُجّي الجثمان، وبدأت الوفود الرسمية والشخصيات السياسية والدينية والعسكرية بالمشاركة في مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة، تمهيدًا لبرنامج تشييع واسع يشمل طهران وقم ومشهد في إيران، والنجف وكربلاء في العراق.

وتستعد العاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين لاحتضان المحطة الأكبر من مراسم التشييع، وسط توقعات بمشاركة شعبية مليونية في وداع الإمام الخامنئي (قده).

وتتضمن مراسم الأيام الستة تجمعات شعبية ودينية، وإقامة الصلاة على الجثمان، إضافة إلى مجالس عزاء وبرامج قرآنية، وسينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء حيث ستودعه الحوزات العلمية بحضور أساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الدينية.

وبعد انتهاء المحطات الأولى في طهران وقم، تنتقل مراسم التشييع إلى العراق، حيث تستعد مدينتا النجف وكربلاء لاستقبال الملايين من أبناء العراق الذين سيشاركون في وداع الإمام الخامنئي (قده) ضمن مراسم تؤكد عمق العلاقة بين البلدين والشعبين.

ومن المقرر أن تكون مدينة مشهد المحطة الأخيرة في برنامج التشييع، حيث تقام مراسم الوداع والدفن، على أن تبدأ بعدها مجالس التأبين الوطنية لمدة ثلاثة أيام في مختلف المحافظات الإيرانية، مع استمرار الفعاليات الدينية والثقافية حتى ذكرى أربعين الامام الحسين عليه السلام.

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