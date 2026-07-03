لمناسبة ارتحال إمام المستضعفين سماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (قده)، دعا حزب الله للمشاركة في التجمعات الشعبية اللبنانية والدولية المتزامنة مع مراسم التشييع المهيب، وذلك يوم الأربعاء ٨ تموز ٢٠٢٦؛ الساعة ٩:٠٠ مساءً، في باحة عاشوراء- الضاحية الجنوبية لبيروت.

بسم الله الرحمن الرحيم

{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا}

صدق الله العلي العظيم

لمناسبة ارتحال إمام المستضعفين

سماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد

السيد علي الحسيني الخامنئي (قده)

ندعوكم للمشاركة في التجمعات الشعبية اللبنانية والدولية

المتزامنة مع مراسم التشييع المهيب

الزمان: الأربعاء ٨ تموز ٢٠٢٦؛ الساعة ٩:٠٠ مساءً.

المكان: بيروت؛ باحة عاشوراء- الضاحية الجنوبية.

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