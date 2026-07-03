أعلنت مجموعة من كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية، في رسالة موقعة منهم، استعدادهم للثأر لدماء قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (قده)، وتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وفي الرسالة التي نشرت اليوم الجمعة 03 تموز/يوليو 2026، تزامنًا مع بدء مراسم تشييع ووداع جثمان القائد الشهيد، أكد القادة الموقعون دعمهم لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي، وأعربوا عن استعدادهم لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، ومتابعة "الثأر".

ووصف القادة الموقعون اغتيال آية الله العظمى الإمام الشهيد الخامنئي، بأنه "خسارة كبيرة"، وأكدوا استعدادهم "حتى الموت لتنفيذ أوامر قائد الثورة الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة".

ووقع الرسالة كل من القادة:

- العميد أيوب سليماني، نائب التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

- علي سعيدي، رئيس مكتب الشؤون العقائدية والسياسية للقائد العام للقوات المسلحة.

- اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني.

- اللواء محمد علي عزيز جعفري، قائد مقر بقیة الله الأعظم الثقافي والاجتماعي في الحرس الثوري.

- السيد عبد الفتاح نواب، ممثل ولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة.

- عبد الله حاج صادقي، ممثل ولي الفقيه في الحرس الثوري الإسلامي.

- عباس محمد حسني، رئيس المنظمة العقائدية والسياسية للجيش.

- محمد قمي، رئيس منظمة الدعاية الإسلامية.

- غلام حسين رمضاني، رئيس مكتب تخطيط حماية القوات المسلحة.

- العميد أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة الإيرانية.

- علي شيرازي، رئيس المنظمة العقائدية والسياسية لقيادة الشرطة.

- العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

- السيد ضياء الدين آغا جان بور، رئيس المنظمة العقائدية والسياسية لوزارة الدفاع.

- العميد مجيد ابن الرضا، القائم بأعمال وزير الدفاع.

- العميد علي بور، رئيس استخبارات الحرس الثوري.

- العميد سيد حجة الله قريشي، نائب التنسيق في الحرس الثوري.

- العميد محمد جواد زاده كمند، قائد مقر التدريب المركزي للمجندين في القوات المسلحة.

- العميد أبو الفضل شكارجي، نائب الشؤون الثقافية والدعاية الدفاعية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

- العميد محمد كرمي، قائد القوات البرية للحرس الثوري.

- العميد إسماعيل أحمدي مقدم، رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا.

- العميد حسن حسن زاده، قائد فيلق طهران الكبير التابع للحرس الثوري.

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