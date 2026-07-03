أصدرت العتبة الرضوية المقدسة بيانها الثاني بشأن مراسم وداع وتشييع ودفن جثمان قائد الثورة الإسلامية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده).

وقالت العتبة في بيانها "نضع على رأس أولوياتنا استمرار حركة الزيارة وتقديم الخدمات اللائقة والآمنة للزوار الأعزاء"، وأضافت "اتخذنا كافة التدابير والترتيبات اللازمة لإقامة مراسم تشييع ودفن قائد الثورة الإسلامية الشهيد، وسائر الشهداء الأجلاء من عائلته المكرمة، بالشكل اللائق والمناسب".

وأشارت الى أنه "بهدف التمهيد لإقامة هذه المراسم المهيبة والمعنوية، أُخذت بعين الاعتبار بعض التدابير والتغييرات في آلية التوافد لزيارة المرقد الرضوي المقدس".

ولفتت الى أن حركة الزيارة ومرور الزوار ستستمر في الصحن المحيط بالحرم المطهر بشكل متواصل ودون انقطاع، في حين ستقتصر قيود التوافد والمرور حصراً على الصحون والأروقة المركزية للحرم الرضوي المطهر.

وبحسب بيان العتبة، ستُطبق قيود التوافد والمرور تدريجيًا اعتبارًا من ظهر يوم الأربعاء 8 تموز، وستستمر حتى نهاية مراسم الدفن.

وختمت بيانها متوجهة الى الزوار "نحن على يقين بأن مواكبتكم وصبركم سيكونان، كما هو الحال دائمًا، الركيزة الأساسية لإقامة مراسم تليق بمكانة الحرم الرضوي المطهر وقائد الثورة الإسلامية الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قده)".

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