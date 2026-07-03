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لبنان

طقس لبنان صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية
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لبنان

طقس لبنان صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية

2026-07-03 12:13
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، وتنشط الرياح أحيانًا.


الحال العامة
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة و درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. 
معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32 درجة، طرابلس بين 23 و31 درجة ، وزحلة بين 18 و34 درجة.

الطقس المتوقع
- الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات. تبقى درجات الحرارة على الساحل دون تعديل يذكر بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة أحيانًا بخاصة شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر.  
- السبت: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، وتنشط الرياح أحيانًا.  
- الأحد: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات بخاصة المرتفعات الشمالية، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع نسبة الرطوبة مرتفعة.  
- الإثنين: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.  
- الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 12 الى 28 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية بين 15 و40 كم/س
- الانقشاع: متوسط
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%
- حال البحر: مائج حرارة سطح الماء:27 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس فصل الصيف
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