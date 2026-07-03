يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له، في نحو ثلاثة أشهر اليوم، بعد أن أدى تقرير ضعيف للوظائف لشهر حزيران/يونيو 2026 إلى تقليص توقعات الأسواق في رفع الفائدة، في الولايات المتحدة.

استمر تراجع الدولار، في بداية التداولات الآسيوية، اليوم الجمعة (03 تموز/يوليو 2-26)، وظل اليورو يحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1442 دولارًا. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3361 دولارًا ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 1.2% في أفضل أداء ⁠له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

كما بلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6935 دولارًا، ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5702 دولارًا وزاد 1.2% خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، بواقع 0.2% إلى 100.77 نقطة بعد انخفاضه 0.5%، يوم أمس الخميس. ونزل، منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، 0.58 بالمئة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل نيسان/أبريل 2026.

كذلك تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ‌بشكل ⁠حاد في حزيران/ يونيو 2026، إذا ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية 57 ألفًا في حزيران/يونيو 2026 وهو ما يقل بكثير عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 110 آلاف وظيفة. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى ⁠له منذ أكثر من خمس سنوات.

ووصل الين الياباني، في أحدث التداولات، ⁠إلى 161.01 مقابل الدولار بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، ما أبعد العملة عن أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مع تذبذب الدولار.

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