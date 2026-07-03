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الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر
يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له، في نحو ثلاثة أشهر اليوم، بعد أن أدى تقرير ضعيف للوظائف لشهر حزيران/يونيو 2026 إلى تقليص توقعات الأسواق في رفع الفائدة، في الولايات المتحدة.
استمر تراجع الدولار، في بداية التداولات الآسيوية، اليوم الجمعة (03 تموز/يوليو 2-26)، وظل اليورو يحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1442 دولارًا. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3361 دولارًا ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 1.2% في أفضل أداء له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
كما بلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6935 دولارًا، ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5702 دولارًا وزاد 1.2% خلال الأسبوع.
وتراجع مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، بواقع 0.2% إلى 100.77 نقطة بعد انخفاضه 0.5%، يوم أمس الخميس. ونزل، منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، 0.58 بالمئة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل نيسان/أبريل 2026.
كذلك تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، بشكل حاد في حزيران/ يونيو 2026، إذا ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية 57 ألفًا في حزيران/يونيو 2026 وهو ما يقل بكثير عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 110 آلاف وظيفة. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.
ووصل الين الياباني، في أحدث التداولات، إلى 161.01 مقابل الدولار بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، ما أبعد العملة عن أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مع تذبذب الدولار.