صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة (03 تموز/يوليو 2026)، لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.

مع بداية التعاملات صباح اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب/أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولارّا للأونصة؛ فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ ⁠23 حزيران/يونيو 2026.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 أيار/مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، ما ‌يجعل ⁠الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي" يتوقع المتداولون حاليًا بنسبة 54% تقريبًا رفع أسعار الفائدة، في أيلول/سبتمبر2026، بانخفاض عن توقعات عند ⁠66 بالمئة قبل صدور البيانات.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب الذي لا يدر عائدًا، لأنها تجعل الأصول التي تدر ⁠فائدة أكثر جاذبية.

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