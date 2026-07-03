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الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة (03 تموز/يوليو 2026)، لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.
مع بداية التعاملات صباح اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب/أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولارّا للأونصة؛ فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 23 حزيران/يونيو 2026.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 أيار/مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، ما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي" يتوقع المتداولون حاليًا بنسبة 54% تقريبًا رفع أسعار الفائدة، في أيلول/سبتمبر2026، بانخفاض عن توقعات عند 66 بالمئة قبل صدور البيانات.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب الذي لا يدر عائدًا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.