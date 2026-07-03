العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي اكتشاف كوكب شبيه بالأرض على بُعد 25 سنة ضوئية منّا

عربي ودولي

الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

2026-07-03 12:45
45

صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة (03 تموز/يوليو 2026)، لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.

مع بداية التعاملات صباح اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب/أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولارّا للأونصة؛ فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ ⁠23 حزيران/يونيو 2026.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 أيار/مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، ما ‌يجعل ⁠الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي" يتوقع المتداولون حاليًا بنسبة 54% تقريبًا رفع أسعار الفائدة، في أيلول/سبتمبر2026، بانخفاض عن توقعات عند ⁠66 بالمئة قبل صدور البيانات.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب الذي لا يدر عائدًا، لأنها تجعل الأصول التي تدر ⁠فائدة أكثر جاذبية.

الكلمات المفتاحية
المعادن الدولار الذهب
إقرأ المزيد
المزيد
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر
الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر
عربي ودولي منذ ساعة
الإعلام الأميركي: ترامب يصنع الأخبار ويشتري الأسهم
الإعلام الأميركي: ترامب يصنع الأخبار ويشتري الأسهم
عربي ودولي منذ 3 ساعات
ضحايا بانفجار داخل مقهى في دمشق 
ضحايا بانفجار داخل مقهى في دمشق 
عربي ودولي منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر
الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر
عربي ودولي منذ ساعة
النفط يواصل نزيفه متأثرًا بتقدم مفاوضات مضيق هرمز
النفط يواصل نزيفه متأثرًا بتقدم مفاوضات مضيق هرمز
عربي ودولي منذ يوم
صعود الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأميركية وانخفاض أسعار النفط
صعود الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأميركية وانخفاض أسعار النفط
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة