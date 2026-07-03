كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، عن مؤامرة أعدها الكيان الصهيوني، لاغتيال أعضاء الوفد الإيراني إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم إنه خلال المحادثات التي جرت في ربيع العام الماضي بين أميركا وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت، كانت هناك مخاوف جدية في واشنطن من أن "تل أبيب" قد تحاول اغتيال العضوين البارزين في الوفد الإيراني المفاوض رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وبحسب التقرير، مع تقدم المفاوضات التي بدأت في نيسان/أبريل، زادت المخاوف الأميركية أيضًا، حيث اعتقد مسؤولون أميركيون أن "إسرائيل" قد تعتبر هذين المسؤولين رفيعي المستوى هدفين مشروعين خلال الحرب، لكنهم حذروا من أن اغتيالهما في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات قد تؤدي إلى انهيار الحوار واستئناف الاشتباكات.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن الخلافات بين واشنطن و"تل أبيب" تصاعدت في ذلك الوقت، إذ بينما كانت إدارة دونالد ترامب تسعى لمتابعة جميع المسارات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع طهران، كانت "إسرائيل" متشائمة بشأن وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات في مراحلها المبكرة، ولهذا السبب، طلبت الولايات المتحدة من عدة دول في المنطقة نقل تحذيرات إلى إيران حول هجوم "إسرائيلي" محتمل.

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل" والولايات المتحدة قامتا، في أواخر آذار/مارس، بإزالة اسمي عراقجي وقالیباف مؤقتًا من قائمة أهداف الاغتيال، لإتاحة الفرصة لاستئناف المفاوضات. ومنذ ذلك الحين، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتوقيع مذكرة تفاهم، واستمرت الاتصالات بين الجانبين.

وعلى الرغم من أن الكيان الصهيوني امتنع حتى الآن عن تقديم أي تفسير أو تعليق رسمي على هذه الإفصاحات، إلا أنه لم يخفِ أبدًا محاولاته اليائسة لاغتيال المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.

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